Власти Подмосковья планируют взять под контроль рынок строительного мусора в регионе

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Александра Рыжкова/. Правительство Московской области планирует создать цивилизованную систему оборота строительного мусора и грунта в регионе на подобие той, что работает в Подмосковье для бытовых отходов. Это нужно для борьбы с нелегальными навалами стройотходов, сообщил ТАСС зампредседателя правительства - министр экологии Московской области Дмитрий Куракин.

"Нужно не только полицейскими методами бороться, нужно создавать систему, аналогичную обращению с твердыми коммунальными отходами. Министерство экологии выступило с инициативой создания нового бюджетного учреждения, подведомственного Минэкологии, которое будет называться "Служба заказчика Минэкологии Московской области". Оно будет заниматься сопровождением рекультивации полигонов и реабилитации рек, а еще - создавать вместо серого и нецивилизованного рынка цивилизованный рынок обращения со строительными отходами и грунтами", - сказал он.

Куракин объяснил, что ранее полигоны имели возможность принимать часть мусора по серым схемам. С лета 2018 года их постепенно оборудовали весами для контроля массы машины, въезжающей и выезжающей с объекта, и системой распознавания; теперь мусоровоз может попасть на полигон только, если на него оформлен электронный билет в государственной информационной системе Подмосковья. При этом в Московской области сейчас не хватает места для захоронения порядка 3 млн тонн бытового мусора. В условиях дефицита мощностей и тотального контроля полигоны начали отдавать предпочтение бытовым отходам (стоимость их захоронения выше, чем строительных - прим. ТАСС), а строительный бой "серые" перевозчики стали чаще сбрасывать в лесах, оврагах и на нелегальных свалках Подмосковья.

"Мы имеем всплеск незаконной активности, с которым боремся надзорными репрессивными мерами, в отношении размещения строительных отходов и грунтов в ненадлежащих местах. В том числе мы видим размещение этих отходов в карьерах под видом рекультивации под прикрытием лицензии на утилизацию, которая в действительности не происходит или происходит с нарушениями технологии", - продолжил зампред правительства.

Всего, по его словам, в Московской области образуется 20 млн т строительных отходов и грунтов, включая то, что приходит из Москвы. Куракин не смог сказать, какая часть из этого объема перерабатывается законным способом. При этом само Подмосковье из этих 20 млн т строительного мусора генерирует только 2 млн т, согласно территориальной схеме обращения с отходами региона.

Как будет работать система

По словам Куракина, новая система обращения со строительным мусором в Московской области будет базироваться на отработанных нерекультивированных карьерах. Их закрепят за Службой заказчика Минэкологии Московской области и устроят под них мощности по переработке. Такие объекты должны будут включать сортировку и площадки для выдержки, чтобы в итоге из строительного мусора получился рекультивант для карьеров. Согласно материалам правительства Московской области, строительные отходы на 30-35% состоят из бетона, асфальта и кирпича, еще на 40-43% из щебеня и песка. В нем также попадаются пластик, стекло, дерево и металлы.

"Речь идет о том, чтобы делать рекультивант из строительных отходов и грунтов. Этим решаются две задачи: переработка строительных отходов и рекультивация карьеров", - объяснил министр. Он отметил, что сейчас на территории области действуют порядка 1200 лицензий на обращение со строительными отходами и грунтами. "Белые" компании с лицензиями будут сотрудничать с службой заказчика Минэкологии, с "серыми" возчиками будут бороться.

"Мы считаем, что административной ответственностью это не лечится: слишком большой бизнес и большие потоки. Это тут случай, когда людей нужно сажать в тюрьму", - добавил Куракин.