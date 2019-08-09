Ученые начали следить за передвижениями выпущенных косаток с катамаранов

ВЛАДИВОСТОК, 9 августа. /ТАСС/. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) начали наблюдение с катамаранов за выпущенными в море косатками из бухты Средней, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе института.

"[Косатка] Александра (самая младшая из всех животных, выпущена во второй группе - прим. ТАСС) находится севернее Сахалина. В этом районе идет на нерест рыба, поэтому, судя по ее передвижениям, она охотится на них. Одна она, или с семьей диких косаток, сказать пока нельзя. Ответ на этот вопрос покажет мониторинг, который ученые ВНИРО начали сегодня на катамаранах", - рассказали в пресс-службе.

В ней отметили, что косатки из третьей выпущенной группы по-прежнему держатся вместе недалеко от места выпуска - мыса Перовского в Хабаровском крае. Все остающиеся в бухте Средней белухи, уверяет представитель ВНИРО, будут также транспортированы до конца года.