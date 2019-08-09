Баста, Хамиль и Лигалайз выберут лучшего рэпера на фестивале "Ритм моего города" на ВДНХ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Первые концерты участников конкурса рэп-исполнителей пройдут вечером на фестивале "Ритм моего города" на ВДНХ с 9 по 11 августа. Баста, Хамиль (группа "Каста") и Лигалайз определят победителя конкурса, который завершится 7 сентября, сообщили в пятницу в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Главное событие фестиваля уличной культуры "Ритм моего города" - концерты участников конкурса рэп-исполнителей - начинается уже сегодня. В борьбе за признание фанатов и солидный денежный приз (гран-при конкурса - 1,5 млн рублей) сойдутся десятки рэп-исполнителей. Первые 15 конкурсантов выступят перед гостями ВДНХ 9, 10 и 11 августа. В день закрытия фестиваля, 7 сентября, финалисты примут участие в решающем рэп-баттле, по итогам которого будет выбран победитель. Оценивать выступления будут Баста, Хамиль, Антоха MC, Лигалайз и другие звезды хип-хоп индустрии", - говорится в сообщении.

Конкурсанты будут выступать перед гостями ВДНХ все пять недель фестиваля - по пятницам, субботам и воскресеньям. Также на сцене 9 августа выступит Лигалайз, 10 августа - Смоки Мо, а 11 августа - Слим.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на официальном сайте мероприятия до 22 августа, приложив видеозапись выступления. По итогам голосования звездного жюри будут отобраны 60 участников, которые и будут бороться за звание победителя и главный приз.

Фестиваль "Ритм Моего Города" пройдет на ВДНХ с 7 августа по 7 сентября. Этот праздник посвящен современной уличной культуре в разных ее направлениях.