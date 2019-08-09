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Московские парки и зоопарк 9 августа не работают из-за штормового предупреждения

В Москве в пятницу ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 23 м/с

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Столичные парки 9 августа закрыты для посетителей из-за штормового предупреждения, сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорпарка.

"Парки культуры и отдыха, подведомственные Департаменту культуры города Москвы, закрыты в связи с сообщениями МЧС о штормовом предупреждении. Дальнейшее решение о работе учреждений будет приниматься исходя из погодных условий", - сказал собеседник агентства.

В частности, не работает в пятницу и Московский зоопарк, сообщается в Instagram на странице учреждения.

Как сообщалось, в Москве 9 августа ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 23 м/с.

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