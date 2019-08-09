В Санкт-Петербурге открыли памятник Герою Советского Союза Викентию Грязнову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Памятник бортмеханику, Герою Советского Союза Викентию Грязнову, ценой жизни спасшему экипаж и пассажиров самолета от теракта, открыли в пятницу в сквере его имени в Санкт-Петербурге.

"Когда мы вспоминаем людей, награжденных звездой Героя, перед нами стоит образ воина, совершившего боевой подвиг. Но Викентий Грязнов совершил свой подвиг в мирное время, в 1973 году. Ценой своей жизни он спас экипаж и пассажиров. Пять лет назад этому скверу было присвоено имя Викентия Григорьевича, и сегодня мы открыли памятник этому герою", - сказал на торжественной церемонии временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В церемонии открытия приняли участие члены семьи Викентия Грязнова - его дети, внуки и правнуки. Одним из инициаторов установки памятника Грязнову выступила его внучка Полина. "Мы были воспитаны в семье с уважением к дедушке и рассказами про его подвиг. Хотелось оставить память о дедушке, чтобы она жила не только в моей семье, но и осталась в городе", - сказала она журналистам.

Памятник, авторами которого выступили Александр Мурзин и Евгения Левитина, установлен в сквере, расположенном на территории Авиагородка на улице Пилотов, между домами 20 и 24. "Это родное место для дедушки", - отметила она, добавив, что многие из жителей Авиагородка знали ее деда лично.

"Когда говорят, что нет такой награды таким людям, такая награда, она одна единственная - это наша память, и хочется сказать слова благодарности родным и близким за эту инициативу. Это наш долг перед героями", - сказал на церемонии председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Ранее инициативу по установке памятника поддержали члены профильных комиссий Общественной палаты Санкт-Петербурга.

Подвиг Викентия Грязнова

23 апреля 1973 года во время рейса Ленинград - Москва через 20 минут после взлета экипаж самолета получил послание с требованием направить воздушное судно в Стокгольм. В случае невыполнения требования неизвестный мужчина обещал взорвать самолет. Командир корабля принял решение вернуться в аэропорт "Пулково", а Грязнов вступил в переговоры с террористом, постепенно уводя его от пассажиров. Во время посадки на высоте 150 метров мужчина привел устройство в действие, в результате взрыва Викентий Грязнов и сам террорист погибли, все пассажиры самолета и другие члены экипажа были спасены.