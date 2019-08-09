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Во многих провинциях Испании объявлено предупреждение из-за жары

Согласно прогнозам, температура воздуха может достигнуть 42 градусов

МАДРИД, 9 августа. /ТАСС/. Государственное метеорологическое агентство Испании объявило в пятницу предупреждение практически во всех восточных провинциях королевства из-за жары.

Ведомство повысило уровень опасности до желтого и оранжевого. Кроме того, в Валенсии уровень тревоги повышен до самого высокого - красного. Согласно прогнозам, температура воздуха может достигнуть 42 градусов.

В 2017 году Государственное метеорологическое агентство зафиксировало в Испании новый температурный рекорд. В середине июля в Кордове (автономное сообщество Андалусия) столбик термометра достиг отметки 46,9 градуса.

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