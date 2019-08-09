Все муниципальные районы Башкирии будут связаны автобусным сообщением с Уфой

УФА, 9 августа. /ТАСС/. Муниципальные районы Башкирии будут связаны автобусным сообщением с Уфой к 1 сентября этого года. Очередная партия из 110 автобусов передана госперевозчику региона, сообщила в пятницу пресс-служба главы республики.

"Партия из 110 автобусов Ford Transit будет распределена по филиалам "Башавтотранса" в Баймаке, Белебее, Бирске, Дюртюлях, Красноусольском, Мелеузе, Месягутове, Октябрьском, Туймазах, Салавате, Сибае и Учалах. Все автобусы оборудованы ремнями безопасности и терминалами оплаты проезда. Таким образом, к 1 сентября все муниципальные районы республики будут иметь транспортное сообщение с Уфой", - говорится в сообщении.

Для повышения безопасности пассажирских перевозок планируется обучить водителей автобусов Башкирии по международной программе "Академия безопасного вождения Ford", добавили в пресс-службе.

В Башкирии 54 муниципальных района, наиболее удаленный из которых находится от Уфы на расстоянии более 500 км. В "Башавтотранс" входят 20 филиалов, 23 транспортные колонны в городах и селах республики, 20 автовокзалов и автостанций. Ежедневно автобусы предприятия выполняют порядка 9 тыс. рейсов, перевозя более 250 тыс. пассажиров.