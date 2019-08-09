Панихида по погибшим в Баренцевом море морякам-подводникам прошла в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Панихида по морякам-подводникам, погибшим на глубоководном аппарате в Баренцевом море, прошла на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге в пятницу, на 40-й день после трагедии, сообщили ТАСС в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви.

"9 августа 2019 года на 40-й день со дня гибели моряков-подводников в Баренцевом море была совершена панихида на Серафимовском кладбище. Заупокойное богослужение возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий", - сказали в митрополии.

Моряков похоронили 6 июля на Серафимовском кладбище.

1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ, возник пожар. Погибли 14 моряков. Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. 5 июля президент России подписал указ о награждении посмертно моряков-подводников.

Согласно документу, "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга", президент присвоил звание Героя России посмертно капитанам 1 ранга Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Константину Сомову и капитану 2 ранга Дмитрию Соловьеву. Кроме того, орденами Мужества посмертно награждены капитаны 1 ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан 2 ранга Александр Авдонин, капитаны 3 ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, а также подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.