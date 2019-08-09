Электродепо "Южное" Фрунзенского радиуса метро в Петербурге откроют к 1 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Электродепо "Южное" наряду со станциями "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" Фрунзенского радиуса метро планируется запустить к 1 сентября, сообщил журналистам председатель городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

"Открытие электродепо "Южное" запланировано на 1 сентября. Строительство объекта на площади 34 га началось в 2014 году. Передать объект метрополитену Санкт-Петербурга планируется в конце августа", - сказал он.

Стоимость строительства электродепо "Южное" составила 10,6 млрд рублей. Объект предназначен для ночного отстоя, технического обслуживания и ремонта вагонов городского метрополитена с вместимостью до восьми вагонов.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил планы по вводу объекта к 1 сентября. "Депо уже готово, оно практически находится в рабочем состоянии. <...> Запуск объекта позволит трудоустроить 600 человек", - сообщил он журналистам.

Фрунзенский радиус расположен в южной части Фрунзенско-Приморской пятой линии метрополитена, он проходит вдоль улицы Бухарестской в Купчино. Пропускная способность участка составит 40 пар поездов в час, прогнозируемый суточный объем перевозок на первом этапе эксплуатации - 997 тыс. пассажиров.

Всего к 2032 году правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.