Более 460 млн рублей уже собрано на установку Ржевского мемориала

ТАСС, 9 августа. Свыше 460 млн рублей уже собрано на установку Ржевского мемориала, монтаж центральной фигуры памятника начнется в октябре. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Барков.

"265 миллионов 288 тысяч 73 рубля - народные средства. И 199 млн 313 тысяч 100 рублей перечислило Союзное государство", - уточнил Барков. Таким образом, собрано уже более 464 млн рублей из необходимых 650 млн рублей.

Он добавил, что с 10 октября на объекте стартует монтаж самого памятника, части которого сегодня отливаются в бронзе на предприятии Александра Рукавишникова в Солнечногорске. В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы, производятся отсыпка кургана, бетонирование опорных стен, которые пойдут под облицовку кортеновской сталью, на стальных панно будут вырезаны имена погибших воинов. Монтируются инженерные и дренажные сети, трубопроводы, закладные гильзы. Строители проводят бетонирование автостоянки, а также обходной дороги - под гранитное мощение.

Ржевский мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Красной армии возводится по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов. 25-метровая фигура воина на высоком насыпном холме будет стоять близ трассы М9. Макет памятника представлен на форуме регионов России и Белоруссии в Екатерининском зале Таврического дворца.

Ранее в РВИО сообщали, что на территории кластера "Ржевский рубеж" будет располагаться филиал Музея Победы, работы по строительству музейного павильона уже начались. В музее у мемориала предполагается сделать павильоны для медиа-проектов, демонстрации фотографий, кадров военной хроники, связанных с операцией "Марс", Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Создание Ржевского мемориала включено в правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ноябре 2018 года в основание будущего мемориала был заложен первый камень, тогда же объявили сбор народных пожертвований. Открытие мемориала запланировано на 9 мая 2020 года.