Путин назвал фестиваль "Машук" центром притяжения талантливой молодежи

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/, Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2019". Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"За прошедшее десятилетие ваш проект стал настоящим центром притяжения для талантливой, энергичной, инициативной молодежи из многих российских регионов и зарубежных стран. С каждым годом он вовлекает в свою орбиту все большее число участников, организует для них разнообразные, содержательные мероприятия, нацеленные на развитие личностного и профессионального потенциала юношей и девушек", - отметил глава государства.

Президент выразил уверенность, что участники мероприятия проведут интересные встречи и дискуссии с представителями власти, общественных организаций, СМИ.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году форум пройдет с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.