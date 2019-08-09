СПЧ попросил МВД и Росгвардию проверить задержания журналистов на несогласованных акциях

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросил руководство МВД и Росгвардии провести служебные проверки в связи с задержанием журналистов в ходе освещения ими несанкционированных акций протеста в Москве 27 июля и 3 августа.

"Правозащитники выражают серьезную озабоченность участившимися случаями воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов со стороны сотрудников правоохранительных органов, в том числе с применением насилия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте совета.

По мнению правозащитников, подобные действия правоохранителей содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"). Как отмечают члены совета, речь идет о девяти случаях, среди которых - задержания и насильственные действия в отношении представителей СМИ.

СПЧ попросил довести до сведения сотрудников полиции и Росгвардии, что задержание журналистов после предъявления по первому требованию редакционного удостоверения или задания незаконно. Правозащитники также обратились к руководству Следственного комитета и Генпрокуратуры с просьбой проверить данные о препятствовании деятельности представителей СМИ на акциях и принять соответствующие меры.

На несанкционированной акции в Москве 27 июля были задержаны более 1 тыс. человек, около 600 человек были задержаны на подобном мероприятии 3 августа.