Девять фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве обжаловали свой арест

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Девять обвиняемых в участии в массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве подали жалобу на решения суда об их аресте. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Пресненского районного суда Лела Кокая.

"В адрес суда поступили апелляционные жалобы на постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в участии в массовых беспорядках и применении насилия", - сказала она.

Рассмотрение апелляционных жалоб Ивана Подкопаева, Сергея Абаничева, Вячеслава Барабанова и Самариддина Раджабова состоится в Мосгорсуде 14 августа, жалобы Даниила Конона, Евгения Жукова, Алексея Миняйло, Кирилла Жукова и Виталия Синицы будут рассмотрены 15 августа.

По объединенному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка арестованы 10 человек - Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев и Виталий Синица, разместивший в интернете угрозы в адрес родственников полицейских, обеспечивавших порядок в ходе акций протеста.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайства следствия об избрании меры пресечения еще четырем фигурантам дела - Сергею Фомину, Айдару Губайдулину, Даниле Беглецу и Илье Анохину.