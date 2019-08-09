Виктора Шендеровича оштрафовали за участие в несанкционированной акции 27 июля в Москве

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Писатель Виктор Шендерович оштрафован на 10 тыс. рублей за участие в несанкционированной акции 27 июля в Москве, сообщили в пятницу ТАСС в Дорогомиловском районном суде столицы, который принял решение о штрафе.

"Постановлением суда Шендерович признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей", - сказали в суде.

В Москве 27 июля прошла несанкционированная акция в поддержу незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1 тыс. человек за участие в ней. Всего, по данным полиции, на акцию пришли более 3,5 тыс. человек. Власти заранее предупредили участников митинга об ответственности и недопустимости нарушения закона.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей арестованы девять человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев. Задержаны еще четверо: Сергей Фомин, Данила Беглец, Илья Анохин и Айдар Губайдулин.

Еще одно уголовное дело возбуждено по фактам угроз в интернете в адрес родственников полицейских, обеспечивавших порядок в ходе акций протеста, его фигурантом стал Виталий Синица, он арестован.