Лауреаты конкурса Чайковского выступят перед гостями ВЭФ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Гости Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в сентябре во Владивостоке, смогут увидеть шедевры мировой живописи из собраний Третьяки, Эрмитажа, галереи Уффици, а также побывать на гала-концерте лауреатов Международного конкурса имени Чайковского. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба форума.

"В этом году состоится юбилейный Восточный экономический форум. С самого первого форума среди его задач было не только налаживание делового сотрудничества, но и знакомство гостей и участников с колоритом Дальнего Востока, его историей и культурным многообразием. Насыщенная программа мероприятий способствует расширению гуманитарных контактов и культурной интеграции стран Азиатско-Тихоокеанского региона", - приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова.

В Приморской государственной картинной галерее будет организована выставка одного шедевра - картины Федора Решетникова "Опять двойка" из собрания Государственной Третьяковской галереи. Здесь же можно будет увидеть выставку "Шкатулка Матроны. Драгоценности римской эпохи из собрания Государственного Эрмитажа".

Также в рамках ВЭФ в Россию впервые привезут картину итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" из собрания галереи Уффици. "С 3 по 5 сентября картина будет выставлена на площадке форума, а с 8 сентября все желающие смогут увидеть картину в Приморской государственной картинной галерее", - говорится в сообщении.

Также гости форума побывают на балете "Дон Кихот" и гала-концерте лауреатов XVI Международного конкурса имени Чайковского из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые состоятся на Приморской сцене Мариинского театра. Одним из ключевых мероприятий организаторы называют выставку "Улица Дальнего Востока", где 11 регионов Дальнего Востока представят свой потенциал и достижения в сфере экономики, культуры и туризма.

На Спортивной набережной Владивостока пройдет II Фестиваль культур "Созвездие Дальнего Востока". "В рамках мероприятия 5 сентября состоится фестиваль "Дни мира на Тихом океане", посвященный окончанию Второй мировой войны. 6-7 сентября для жителей и гостей города выступят ведущие творческие коллективы регионов Дальневосточного федерального округа", - уточнили в пресс-службе.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. По итогам форума в 2018 году было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.