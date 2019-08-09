МИД намерен проследить за тем, чтобы иностранные СМИ не участвовали в агитации в России

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. МИД РФ будет предпринимать меры по обеспечению невмешательства иностранных СМИ во внутренние дела России. Об этом заявила в пятницу официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в ходе брифинга на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"Безусловно, мы находимся и в переписке, и в контакте с представителями тех средств массовой информации и с их редакциями, которые позволяли себе заниматься прямой агитацией, - сказала она, пояснив, что речь, в частности, идет о германском телеканале Deutsche Welle. - Это недопустимо". "Мы, безусловно, будем предпринимать все меры для того, чтобы они [представители иностранных СМИ] все-таки занимались своими прямыми обязанностями - журналисткой деятельностью, не были вовлечены и не вовлекались госорганами своих стран во вмешательство во внутренние дела нашей страны", - заявила Захарова.

Она пояснила, что западные журналисты действовали в связке с сотрудниками госорганов своих стран, занимаясь агитацией во время несанкционированных акций 3 августа в Москве. Дипломат подчеркнула, что Россия будет отвечать на подобные шаги публичным обвинением "тех самых средств массовой информации и конкретных журналистов с приведением конкретных примеров". По ее словам, в отличие от западных коллег, голословно обвиняющих российские СМИ в пропаганде, представители МИД РФ будут делать это "с фактами на руках".

"Я хочу вам сказать, что эта работа ведется практически на ежедневной основе. И мало того, все, о чем я говорю, все это доводится до сведения международных организаций, в частности ОБСЕ", - добавила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что министерство направит официальные обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированных акций 3 августа в Москве. В числе СМИ, предпринявших такие попытки, она назвала германский телеканал Deutsche Welle.

Временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески указали в четверг во время беседы в МИД РФ на недопустимость адресованных москвичам призывов телерадиокомпании Deutsche Welle к участию в несанкционированных массовых акциях. В пятницу МИД РФ сделал представление дипломату США за публикацию на сайте дипмиссии информации по несанкционированной акции в Москве 3 августа.