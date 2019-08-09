Память блокадников почтили в Петербурге в день 75-летия победы в Ленинградской битве

"В честь 75-летия окончания Ленинградской битвы у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы прошла торжественная церемония возложения цветов, в которой приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда", - говорится в сообщении пресс-службы.

Битва за Ленинград длилась с лета 1941 года и продолжалась вплоть до 9 августа 1944 года. Она считается самым продолжительным сражением Великой Отечественной войны.

В ходе торжеств врио губернатора Петербурга, губернатор Ленинградской области и полпред президента поздравили ветеранов и блокадников. "Сегодня мы с вами возложили цветы к Монументу героическим защитникам города. Пришло много людей. А это говорит о том, что жива память о войне и блокаде, память о наших отцах и дедах, которые выстояли и победили. Наш долг - воспитывать молодежь так же, как воспитывали нас люди военного поколения", - приводит пресс-служба слова Беглова.