Пострадавшим от паводка в Приамурье выплатят до 400 тыс. рублей за вред здоровью

ТАСС, 9 августа. Правительство Российской Федерации выплатит возмещения от 200 до 400 тыс. рублей за вред здоровью пострадавшим в результате паводков в Амурской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

"В целях оказания разовой финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка … осуществить выплаты единовременного пособия гражданам, получившим в результате паводка вред здоровью из расчета степени тяжести", - говорится в документации.

Гражданам, получившим тяжкий или средней степени тяжести вред, будет выплачено 400 тыс. рублей, легкой степени - 200 тыс. рублей.

Кроме того, разовые выплаты в 10 тыс. рублей получат проживающие в зоне паводка, а также от 50 до 100 тыс. рублей предусмотрено для граждан, утративших имущество первой необходимости.

В Амурской области из-за паводков с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В результате ЧС в Приамурье оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. В зону затопления попали 787 жилых домов, 4 669 человек, в том числе 1 041 ребенок, кроме того, подтоплены 3 171 приусадебный участок, 31 социальный объект, шесть объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, повреждены 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью 500 км. Пострадал урожай на площади более 220 тыс. га.

За время паводков были эвакуированы 2 658 человек, в том числе 937 детей. Было развернуто восемь ПВР, приняты меры по возведению дамб, что позволило сдержать подтопление 11 населенных пунктов. В настоящий момент ведется откачка воды, просушка домов, расчистка мусора, вакцинация населения, дезинфекция территорий и источников водоснабжения.