Два новых фонтана откроют в Ставрополе в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Два новых фонтана откроют в Ставрополе осенью 2019 года. Объекты появятся в двух скверах, которые благоустраиваются по программе "Формирование современной городской среды", сообщили в пятницу в администрации города.

"Изюминкой каждого сквера станут светодинамические музыкальные фонтаны. На проспекте Юности он будет выполнен в форме круга диаметром 8 м, а на ул. 50 лет ВЛКСМ заиграет фонтанная "лента" длиною 50 м", - уточняется в сообщении.

На территории скверов будут созданы детские и спортивные площадки, обновлены дорожки, там же появятся новые скамьи, фонари, арт-объекты. Оба сквера участвовали в рейтинговом голосовании по выбору объектов для благоустройства, фонтанов на этих площадках раньше не было.

"Проекты благоустройства скверов вошли в тройку призеров. На первом месте был проект создания зоны отдыха у Комсомольского пруда, но там более масштабные работы, рассчитанные на два года, они начнутся после окончания пляжного сезона", - пояснили ТАСС в администрации, уточнив, что благоустроенные скверы планируется открыть в начале осени 2019 года.

В настоящий момент в Ставрополе насчитывается более 20 фонтанов. Первый из них появился в центре города в ноябре 1840 года, построил его на собственные средства местный купец. Фонтаны активно начали строить в Ставрополе во второй половине прошлого века.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.