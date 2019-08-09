Московские суды арестовали 89 участников акции 27 июля

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московские суды назначили наказание в виде административного ареста за несогласованную акцию 27 июля в Москве 89 гражданам. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Мосгорсуда.

"Всего за период с 29 июля по 9 августа (то есть всего за 2 недели) в московские суды поступили 1 тыс. 199 дел об административных правонарушениях, возбужденных по событиям 27 июля. Из этого числа рассмотрены и назначены следующие наказания: 89 - аресты, шесть - обязательные работы, 704 - штрафы. Небольшая часть материалов возвращена, более 390 еще на рассмотрении", - рассказал представитель пресс-службы.

Там также добавили, что по событиям 3 августа в суды поступило 716 дел. "Из них уже рассмотрено и назначены следующие наказания: 24 - аресты, 176 - штрафы, два - обязательные работы. Небольшая часть возвращена, по остальным (так же, как и по оставшимся материалам по событиям 27 июля) назначены слушания на август в связи с необходимостью надлежащего извещения лиц, в отношении которых составлены материалы", - заключили в суде.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержу незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1 тыс. человек за участие в ней. Всего, по данным полиции, на акцию пришли более 3,5 тыс. человек. Власти заранее предупредили участников митинга об ответственности и недопустимости нарушения закона.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей арестованы девять человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев. Задержаны еще четверо: Сергей Фомин, Данила Беглец, Илья Анохин и Айдар Губайдулин.

Еще одно уголовное дело возбуждено по фактам угроз в интернете в адрес родственников полицейских, обеспечивавших порядок в ходе акций протеста, его фигурантом стал Виталий Синица, он арестован.