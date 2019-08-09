МЧС в Хабаровском крае рекомендует разработать программы по пожарной безопасности для школ

ХАБАРОВСК, 9 августа. /ТАСС/. ГУ МЧС России по Хабаровскому краю рекомендует региональным властям разработать адресные программы по пожарной безопасности для каждой школы с учетом их состояния. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по краю Алексей Яковлев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев накануне поручил рассмотреть вопрос о необходимости введения дополнительных мер противопожарной безопасности в образовательных учреждениях Хабаровского края с учетом недопущения срыва начала учебного года.

"Следует организовать разработку и утверждение муниципальных адресных программ по обеспечению пожарной безопасности для каждого конкретного здания, где размещена образовательная организация. В них должны быть предусмотрены проектирование и монтаж систем и установок противопожарной защиты объектов, капитальный ремонт внутренних электросетей, с учетом необходимого энергопотребления, экспертное обоснование достаточности эвакуационных путей и выходов, соответственно расчетному подтверждению количества учащихся, которые могут находиться одновременно в здании. Немаловажен вопрос обеспечения работоспособности системы, дублирующей сигнал о пожаре в подразделение пожарной охраны без участия работников образовательных организаций", - сказал Яковлев.

По данным МЧС, 15% зданий школ в крае построены до 1940 года, в них есть деревянные пустотные перекрытия и перегородки, не отвечающие современным требованиям безопасности. Остальные 65% школ построены в период с 1940 года по 1980 год и имеют повышенную пожарную опасность. Отмечается, что практически все школы оборудованы системами автоматического вызова подразделений пожарной охраны, однако во многих из них это оборудование было установлено уже десять лет назад и еще ранее, а значит физически и морально устарело. "При этом проведение локальных ремонтов и модернизации систем противопожарной защиты невозможно. Поэтому мы не первый год уже обращаем внимание руководителей органов власти, школ на необходимость комплексного подхода в решении вопросов обеспечения пожарной безопасности и выполнения всех требований", - сказал Яковлев.

Проверка школ перед началом года

В настоящее время инспекторы Госпожнадзора МЧС России проверяют школы Хабаровского края к новому учебному году. Всего в регионе 390 образовательных учреждений - это средние школы, в том числе коррекционные, частные и школы-интернаты, краевой центр психолого-педагогической помощи, муниципальные и краевые вечерние школы. В ходе надзорных мероприятий в крае выявлено 262 нарушения, из которых почти половина уже устранена.

В Хабаровском крае, как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства региона, школ с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности нет. Положительную оценку готовности уже получило 86% организаций. В Бикинском, Нанайском, Солнечном, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском и Хабаровском районах оценка завершена.

"В настоящее время все автоматические пожарные сигнализации находятся в рабочем состоянии, обеспечена регулярная проверка их работоспособности специализированными организациями. Однако любое оборудование со временем изнашивается или перестает соответствовать действующим нормативам. В этих случаях требуется полная либо частичная замена элементов сигнализаций. Стоимость работ из расчета на одно учебное здание составляет около 1 млн рублей. Эксплуатационные расходы относятся к полномочиям муниципалитетов, которым в условиях бюджетных ограничений изыскать такие средства сложно", - сообщили в пресс-службе.

Министерством образования и науки края сейчас прорабатывается возможность предоставления с 2020 года городским округам и районам края субсидий из краевого бюджета в рамках государственной программы "Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров". "Ведется подготовка правил предоставления и расходования субсидий. Софинансирование правительством края расходных обязательств муниципальных образований по замене и модернизации АПС позволит ускорить обновление оборудования и повысить надежность противопожарных систем в образовательных организациях", - отметили в пресс-службе.