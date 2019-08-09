В Уфе открыли новую дорожную развязку

УФА, 9 августа. /ТАСС/. Развязку через железнодорожные пути на Бирском тракте в Уфе, который соединяет южную и северную части города, ввели в эксплуатацию в пятницу, сообщает пресс-служба главы Башкирии.

"9 августа в Уфе открыто автомобильное движение по Тимашевскому путепроводу. Стоимость объекта составила порядка 1 млрд рублей. Большая часть - около 700 млн рублей - профинансирована за счет средств ПАО АНК "Башнефть", направленных в Фонд социальных целевых программ республики", - говорится в сообщении.

Новая развязка позволит сократить время проезда из одной части города в другую на 30 минут, ранее путь занимал полтора часа. Протяженность развязки превысила 1 км. Строительство объекта началось в октябре 2016 года.