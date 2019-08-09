Трамп рассчитывает на принятие нового закона об усовершенствовании контроля над оружием

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на принятие нового закона по контролю за оборотом оружия после возвращения Конгресса из отпуска. Об этом он заявил в пятницу журналистам на Южной лужайке Белого дома.

"Мы должны получить усовершенствованную систему проверок [продажи оружия]. Митч Макконнелл (лидер республиканского большинства в Сенате США - прим. ТАСС) и [спикер Палаты представителей Конгресса США] Нэнси Пелоси вовлечены в это, - сказал Трамп. - Я думаю, это [принятие закона] произойдет".

"Важно, чтобы нездоровые, опасные люди не заполучили в руки оружие, - отметил он. - Существует большая поддержка необходимости общего решения". Вместе с тем, Трамп не видит необходимости отзывать законодателей из отпуска для принятия соответствующего закона.

В США за последние дни произошли несколько инцидентов со стрельбой, жертвами которых стали почти 30 человек. В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). 20 человек погибли, 26 были ранены, нападавший задержан. В ночь на воскресенье стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо), в результате погибли девять человек, пострадали 27. Еще семь человек получили ранения той же ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).

Право на приобретение и ношение огнестрельного оружия гарантировано американцам второй поправкой к конституции США. Американские власти предпринимали в последние годы попытки ужесточить контроль за оборотом оружия в свете неоднократно происходивших в стране инцидентов с его применением, но успехом эти усилия не увенчались.