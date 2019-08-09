Электричество отключилось в 30 населенных пунктах Новгородской области из-за непогоды

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 августа. /ТАСС/. Ливни и сильный ветер в Новгородской области привели к отключению электричества в 30 населенных пунктах, где живут более 600 человек, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"В связи с прохождением комплекса неблагоприятных явлений на территории области произошло подтопление территорий населенных пунктов и участков дорог в Демянском, Маревском и Валдайском районах. В Маревском районе в населенном пункте Бесь-1 размыло деревянную переправу. "Отрезанными" остаются 12 человек", - сообщили в ведомстве.

В управлении добавили, что от эвакуации люди отказались. Из-за ливней и ветра в 30 населенных пунктах региона, где живут более 600 человек, произошло отключение электроэнергии.

Как сообщила пресс-служба правительства области, из-за дождей были размыты четыре участка дорог в Маревском и Демянском районах, движение на этих участках прекращено.

"На объектах работают специалисты "Новгородавтодора" и подрядной организации "Солид". Решается вопрос о проведении восстановительных работ. Ситуация находится на контроле министерства транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития", - говорится в сообщении.