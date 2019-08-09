Власти Петербурга заявили, что жители не жаловались на завышение тарифов после 1 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга не получали жалоб от горожан, касающихся изменений в тарифах на жилищно-коммунальные услуги, вступившие в силу с 1 июля. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.

По словам вице-губернатора, городские власти впервые за много лет добились рекордного снижения темпов прироста тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 4,3% до 0,4%.

"По анализу тех квитанций за коммунальные услуги, которые уже выпущены, мы не получили ни одного обращения в адрес жилищного комитета о завышенных тарифах. Петербуржцы оперативно проинформированы об изменении тарифов", - сказал Бондаренко. Он пояснил, что 20% от 1 млн 364 тыс. квитанций с новыми расчетами жители города уже получили, остальные начнут поступать петербуржцам с 15 августа.

Городское правительство разместило справки с информацией об изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля в подъездах ряда многоквартирных жилых домов, в платежных квитанциях, офисах управляющих организаций и товариществ собственников жилья, соответствующее поручение врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов передал городскому Жилищному комитету.

"Если кто-то из жителей отметит значительное превышение счета по сравнению с июнем, это потому что есть ТСЖ и ЖСК, которые самостоятельно утверждают тарифы на коммунальные услуги, они имеют городской тариф, как базовый, но общее собрание принимает решение платить больше по каким-либо причинам", - отметил Бондаренко.

Тарифы на холодную воду и водоотведение для населения увеличились не на 7%, как планировалось в конце 2018 года, а на 3,2%; на горячее водоснабжение снизились на 0,6% вместо ранее запланированного роста в 3,3%. Стоимость электроэнергии снижена с 1 июля 2019 года до минимального уровня предельного тарифа, установленного на федеральном уровне.