В центральной части России за сутки выпала месячная норма осадков

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Месячная норма осадков выпала за минувшие сутки в Ярославской, Ивановской, Тверской и Костромской областях, сильные дожди в выходные ожидаются в районе верхней Волги - Кировской, Нижегородской областях и Чувашии, а также на Дальнем Востоке и в Красноярском крае. Об этом в пятницу рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Прошлой ночью на севере Центрального федерального округа - в Тверской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях - местами за сутки выпало до 70 мм осадков, что практически соответствует месячной норме. Через эти регионы прошел центр циклона, который смещается в район верхней Волги - в Нижегородскую, Кировскую область, Чувашию, там в выходные ожидаются сильные дожди, до 20-30 мм осадков, начнет поступать холодный воздух, температура [опустится] до 10 - 12", - сказал Синенков.

По словам Синенкова, сильные дожди ожидаются также в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока. "На юге Хабаровского края и в центральных районах, а также на севере Приморского края [ожидаются] очень сильные дожди, количество осадков - в пределах 50 мм за сутки, при этом во Владивостоке осадков не будет, а температура воздуха составит 15 - 20 градусов. Сильные дожди, до 30 - 40 мм осадков, пройдут местами на юге Красноярского края, [прогнозируются] дожди в западных районах Иркутской области, на остальной территории [региона] - тепло, солнечно и без осадков", - отметил он.

По данным "Фобоса", в Новосибирске, Омске, Кемерово существенных осадков не предполагается, температура - в пределах климатической нормы - 23-26 градусов тепла. Кратковременные дожди в выходные пройдут в Приамурье, при этом воздух там прогреется до 25-27 градусов.

"На севере европейской части России осадки ожидаются только на юге республики Коми, на остальной части территории солнечно, но холодно. В среднем Поволжье - в Пензенской, Самарской, Ульяновской областях и Мордовии - кратковременные дожди и прохладно, в пределах 18-20 градусов тепла, в нижнем течении Волги - в Волгограде, Астрахани - дожди пройдут только в субботу, температура понизится с 30 градусов до 22-25 градусов. В Крыму, на черноморском побережье, в республиках Северного Кавказа - от 28 до 30 градусов тепла и, в основном, без осадков", - рассказал Синенков.

По его словам, заморозки в выходные вероятны только в Ненецком автономном округе в ночные часы.