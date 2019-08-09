Центр реабилитации детей с заболеваниями перинатального периода создали в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Центр реабилитации для детей, которые перенесли заболевания перинатального периода, создан в Петербурге, его планируют открыть этой осенью. Учреждение будет проводить лечение уникальными методиками, оно рассчитано на 2 тыс. посещений в год. Об этом сообщил в пятницу ТАСС главный врач детской городской больницы № 1, на базе которого создан центр, Анатолий Каган.

"Все готово, у нас есть поручение вице-губернатора [Санкт-Петербурга Анны Митяниной] в сентябре открыть этот центр, остался вопрос лицензии и штатного расписания. Центр будет работать для детей, перенесших заболевания перинатального периода. Это и врожденные заболевания, и заболевания, связанные с глубокой недоношенностью, с длительной реанимацией и интенсивной терапией, с искусственной вентиляцией легких", - сказал собеседник агентства.

По словам Кагана, подготовка к открытию шла около полугода. Создание нового учреждения профинансировано из бюджета Санкт-Петербурга - город выделил порядка 50 млн рублей на ремонт здания и оснащение оборудованием. Как отмечает пресс-служба детской городской больницы, в отделении лечебной физической культуры будут использоваться методы мануальной терапии и массажа, зал оборудован реабилитационными аппаратами для функциональной терапии суставов. Также создан зал для тренировок вестибулярной, зрительной и моторной систем с применением сенсорно-интегративных тренажеров.

Кроме того, в центре есть отделение водолечения с гидромассажными ваннами. В отделении клинической психологии планируется применять методику Монтессори, которая помогает развивать тактильное чувство, слух, обоняние и вкус, различать цвета и определять размеры, в том числе с помощью развивающих игр.

"В части оборудования мы целиком пошли на импортозамещение, единственное иностранное - это итальянские компьютерные программы. Здесь собраны уникальные методики, которые направлены на периферическую нервную систему, в том числе для детей, у которых нет координации, есть нарушения походки", - пояснил главврач.

Как отметила во время визита в учреждение Анна Митянина, в центре будут работать не только врачи, но и социальные педагоги, психологи для помощи ребенку как в развитии навыков речи, так и в развитии социализации. "Уже сегодня в Петербурге ждут очереди порядка 800 детей для прохождения курсов реабилитации", - сказала вице-губернатор.