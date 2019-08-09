Московские власти предупредили о возможных провокациях на митинге 10 августа

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на согласованном на 10 августа митинге на проспекте Сахарова.

В столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции журналистам в пятницу подтвердили, что акция 10 августа является согласованной.

"Вместе с тем, по поступающей из правоохранительных органов информации, публикуются призывы в социальных сетях о несанкционированных действиях и о готовящихся провокациях в ходе проведения согласованного мероприятия", - отметили в департаменте.

В связи с этим власти города призвали жителей, в том числе родителей несовершеннолетних детей, обратить внимание на эту информацию.

"В случае нарушения закона правоохранительные органы будут принимать соответствующие меры по обеспечению общественного порядка. В отношении организаторов и участников будут приняты все меры в соответствии с действующим законодательством", - предупредили в департаменте.

Ранее столичная полиция предупредила о недопустимости призывов к несогласованным акциям в Москве, подчеркнув, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Следственный комитет также предупредил о последствиях вплоть до привлечения к уголовной ответственности за несанкционированные акции после согласованного митинга на проспекте Сахарова.