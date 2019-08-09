Полиция задержала пассажира, устроившего дебош на рейсе Екатеринбург - Геленджик

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 августа. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции задержали авиадебошира, нарушавшего порядок во время рейса Екатеринбург - Геленджик. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

"В аэропорту города Геленджика возбуждено производство по делу об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") в отношении 41-летнего жителя Челябинска, доставленного в дежурную часть с борта воздушного судна", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудники транспортной полиции в аэропорту Геленджика получили сообщение о пассажире, который на борту самолета Екатеринбург - Геленджик нарушает общественный порядок, выражается нецензурной бранью и не реагирует на замечания бортпроводников.

После прилета дебошира доставили в полицию, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.