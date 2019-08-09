Омбудсмен: прокуратура считает необоснованным задержание 37 подростков 27 июля в Москве

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Прокуратура в ответ на запрос уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича сообщила о необоснованном задержании 37 подростков на несанкционированной акции в центре столицы 27 июля, сообщил омбудсмен в пятницу ТАСС.

"В прокуратуре официально сообщили, что задержаны были 76 несовершеннолетних, 37 из них - необоснованно. Конечно, вызывают вопросы необоснованные задержания - представьте себе ощущения этих подростков и их родителей. Также вызывает вопросы ситуация, когда это массово - десятки подростков оказались необоснованно задержанными. При этом сказано, что мер для прокурорского реагирования нет - это тоже вызывает вопросы", - сказал Бунимович.

Он добавил, что необходимо проверить обоснованность задержания на митинге 27 июля остальных несовершеннолетних, и отметил, что ждет официальных данных о задержаниях подростков на несогласованной акции 3 августа. "Все случаи необоснованного задержания должны быть предметом для рассмотрения", - подчеркнул омбудсмен.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1 тыс. человек за участие в ней. Всего, по данным полиции, на акцию пришли более 3,5 тыс. человек. Власти предупредили участников митинга об ответственности и недопустимости нарушения закона.