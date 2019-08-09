Зал для намаза открылся в поселке КЧР в преддверии праздника Курбан-байрам

ЧЕРКЕССК, 9 августа. /ТАСС/. Торжественное открытие зала для намаза в строящейся крупной мечети прошло в поселке Московском Карачаево-Черкесии, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати региона.

"Сегодня в преддверии праздника Курбан-байрам состоялось открытие зала для намаза, строящейся мечети в поселке Московский Усть-Джегутинского муниципального района", - сообщили в министерстве.

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа и муфтий КЧР Исмаил-хаджи Бердиев принял участие в открытии зала, он поблагодарил всех, кто принимает участие в строительстве и вручил им медали "За заслуги перед Уммой".

Первый замминистра КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Ислам Хубиев отметил, что мечеть строится на небольшом расстоянии от православного храма. "На территории республики на протяжении многих лет дружно и в соседстве проживают представители разных конфессий. Строительство православного храма и мечети неподалеку друг от друга встречается не только в этом поселке, но в других населенных пунктах Карачаево-Черкесии. Это говорит о том, что у православных и мусульман нашей республики всегда были чувства солидарности, взаимной поддержки и уважения", - сказал замминистра.

После торжественной части в новом зале был совершен первый джума-намаз (пятничная молитва).