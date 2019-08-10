Чартерный рейс для бывших жителей Курил вылетел из Японии

ТОКИО, 10 августа. /ТАСС/. Третий по счету чартерный рейс на южную часть Курильских островов, организованный для их бывших японских жителей, отправился в субботу из аэропорта Накасибэцу, расположенного на северо-востоке острова Хоккайдо. Об этом сообщило агентство Kyodo.

В состав группы вошли 70 человек, часть из которых - это сопровождающие и сотрудники Министерства иностранных дел Японии. Полет осуществляется на специально зафрахтованном для этого самолете российской компании "Аврора".

По данным МИД Японии, в ходе поездки с одной ночевкой бывшие жители Курил посетят могилы предков на островах Кунашир и Итуруп, обратно в Японию они вернутся в воскресенье. После прибытия в аэропорт Менделеево в Южно-Курильске часть группы останется на Кунашире, а другая отправится на Итуруп.

"Организация чартерного рейса для посещения могил существенно снижает нагрузку, поскольку бывшие жители островов - это пожилые люди. Мы неуклонно намерены развивать такое гуманитарное сотрудничество", - отметили в ведомстве.

В сентябре 2017 года Япония и Россия организовали первый чартерный рейс на южные острова Курильского архипелага для их бывших жителей. Договоренность о поездке на безвизовой основе была достигнута на встрече лидеров двух стран. В прошлом году аналогичная поездка состоялась 22 июля. В этот раз посещение могил совпало с периодом буддийского праздника поминовения усопших Обон, который очень важен для японцев.