В Калифорнии потребовали отменить предписывающий принимать женщин в руководство фирм закон

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Американская консервативная правозащитная организация Judicial Watch подала иск к властям штата Калифорния в связи с принятием ими закона, предписывающего компаниям, акции которых свободно обращаются на рынке, принимать женщин в советы директоров. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Judicial Watch.

Данный закон был подписан в конце сентября 2018 года являвшимся в то время губернатором Калифорнии Джерри Брауном. Согласно указанным нормам, к началу 2020 года в совете директоров компаний указанного типа, базирующихся в штате, должна быть как минимум одна женщина. К концу 2021 года требования ужесточаются: если в компании будет пять директорских должностей, не менее двух из них должны занимать представительницы прекрасного пола. Если таких постов шесть или более, не менее трех нужно будет предоставить женщинам. С компаний, которые нарушают данные правила в первый раз, будут взыскивать штраф в размере $100 тыс., далее сумма может увеличиваться.

В Judicial Watch полагают, что закон вводит в компаниях "квоты по признаку пола", что противоречит как федеральным законам, так и законам штата. "Калифорнийский закон о квотах по половому признаку вопиющим образом нарушает конституцию, - подчеркнул президент организации Том Фиттон. - Даже губернатор Браун, подписывая его, был обеспокоен тем, что он является неконституционным". Фиттон подчеркнул, что Judicial Watch выступает в защиту законов Калифорнии, которые запрещают дискриминацию по половому признаку.

Иск подан Judicial Watch в суд в Лос-Анджелесе от лица трех налогоплательщиков Калифорнии. Они требуют, чтобы власти штата не расходовали средства налогоплательщиков на применение указанного закона. Они также требуют признать его неправомочным с момента начала судебного разбирательства.

Калифорния стала первым штатом, где были введены такие требования. В тексте закона подчеркивается, что наличие женщин в совете директоров, в частности, "будет способствовать развитию экономики в Калифорнии, появлению новых возможностей в профессиональной сфере для женщин". В документе констатируется, что прежде власти штата уже рекомендовали компаниям принять указанные меры, теперь же это является обязательным.