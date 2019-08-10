Фестиваль западной кухни проходит в китайском городе Хайкоу

ХАЙКОУ /Китай/, 10 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль западной кухни проходит в городе Хайкоу - административном центре южной китайской провинции Хайнань. Как сообщил портал "Наньхайван", мероприятие стало частью Международного гастрономического сезона, который проводится в Хайкоу с июля по сентябрь этого года.

В дни фестиваля, который продлится до 6 сентября, около 70 ресторанов будут удивлять жителей и гостей Хайкоу как хорошо знакомыми и любимыми блюдами западной кухни, так и интересными новинками, разнообразными вариациями на тему "заморской еды". Ожидается также множество интересных состязаний и событий: соревнования по приготовлению кофейного напитка латте, конкурс на самую креативную сервировку обеденного стола, знакомство с особенностями западного этикета.

Как передает "Наньхайван", в последние годы отрасль общественного питания Хайкоу претерпела большие изменения - в городе открывается все больше ресторанов западной кухни, которые пользуются спросом и интересом у жителей и гостей.

В рамках Международного гастрономического сезона в Хайкоу также пройдут фестиваль пива и раков, неделя хайнаньской кухни, фестиваль хого (в переводе с китайского "горячий горшочек") и множество других мероприятий. По словам организаторов, до сентября рестораны города будут привлекать посетителей разнообразными конкурсами и акциями, а также устраивать бесплатные дегустации фирменных блюд.