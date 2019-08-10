МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Более 27,5 тыс. горожан предпенсионного возраста с начала года получили карту москвича, позволяющую пользоваться различными льготами. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

"Карту москвича с начала года получили более 27,5 тыс. горожан предпенсионного возраста. Она выдается москвичам старше 60 лет и москвичкам старше 55, имеющим необходимый для начисления пенсии страховой стаж", - сообщается на сайте.

По карте горожане предпенсионного возраста могут бесплатно ездить на метро и Московском центральном кольце (МЦК), пригородных поездах, на наземном общественном транспорте столицы и Московской области, а также получать скидки на товары и услуги в магазинах и сервисных центрах. Кроме того, с ее помощью можно без комиссии оплачивать жилищно-коммунальные услуги и штрафы на портале mos.ru.

Всего в 2019 году карту москвича выдали более чем 700 тыс. жителей Москвы, имеющих право на получение социальной поддержки от города. Среди них - пенсионеры, члены многодетных семей, беременные женщины, студенты и военнослужащие.