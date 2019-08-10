На ВДНХ открылась выставка автомобилей первых лиц государства

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Выставка автомобилей Гаража особого назначения, обслуживающего первых лиц государства, открылась в субботу на ВДНХ. Как передает корреспондент ТАСС, ставший одним из первых посетителей, несмотря на дождливую погоду, уже к открытию выставки на нее пришли десятки гостей, многие привели с собой детей.

В экспозиции, которая будет работать 10 и 11 августа, представлены основные автомобили главного гаража России, которые в различные исторические периоды использовались для транспортного обслуживания первых лиц государства. Среди таких моделей Delaunay-Belleville, использовавшийся в царской России и в первые годы советской власти, ЗИС-115 сталинских времен со специальной защитой кузова, кабриолет ЗИС-110Б времен Никиты Хрущева, ЗИЛ-114 периода Леонида Брежнева и ЗИЛ-41047 эпохи Михаила Горбачева, а также Mercedes-Benz S600 Pullman Guard (V140) времен Бориса Ельцина и современные Mercedes-Benz S500 Pullman Guard (W220) и Mercedes-Benz S600 Pullman Guard (W221). Самый "молодой" экспонат - новый отечественный представительский автомобиль Aurus, такой машиной пользуется президент РФ Владимир Путин. Всего в выставочном зале можно увидеть девять машин.

Вниманию посетителей также представлена полная линейка мотоциклов Почетного эскорта от момента создания этого подразделения в 1956 году до сегодняшнего дня. У каждого из 10 выставленных в зале мотоциклов размещен манекен в мотоциклетной форме соответствующего периода. Именно мотоциклы пользуются особой популярностью у юных посетителей выставки.

Зрелищная программа

Также на выставке представлены документы, фотоматериалы и образцы одежды, связанные с историей Гаража особого назначения и Президентского полка. Есть, например, автограф Юрия Гагарина, который он оставил в благодарность шоферу Гаража особого назначения Василию Пикунову.

В разных частях выставки можно узнать подробную историю о представленных автомобилях, о Гараже особого назначения, а также о том, как использовалась техника для обслуживания первых лиц государства, об истории Почетного эскорта и Президентского полка. Эта информация представлена в том числе и на интерактивных экранах. Также здесь демонстрируется фильм, рассказывающий об особенностях и истории машин и их высокопоставленных пассажирах.

Своеобразным продолжением выставки стали выступления мотоциклистов Почетного эскорта, которые показали свое мастерство рядом с павильоном 75, где развернута выставка. Первое такое выступление началось в 11:00 мск.

А ровно в полдень здесь же можно будет увидеть торжественную церемонию развода пеших и конных караулов Президентского полка, которая в честь 80-летия ВДНХ впервые пройдет не на Соборной площади Кремля, а на территории выставки.