В половине регионов Северного Кавказа ожидается жара

НАЛЬЧИК, 10 августа. /ТАСС/. Управления МЧС России в половине регионов Северного Кавказа распространили экстренное предупреждение в связи жарой, которая ожидается в ближайшие двое суток. Столбик термометра поднимется выше 38 градусов тепла в степных районах Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Северной Осетии, Чечни и Дагестана.

"С 10 по 12 августа 2019 года по низменным и местами по предгорным районам Республики Дагестан сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса", - говорится в сообщении МЧС по Дагестану.

Такая же температура прогнозируется в Моздокском районе Северной Осетии и в Кабардино-Балкарии (КБР). "10 августа в период с 13:00 до 18:00 мск в степных районах КБР ожидается сильная жара до 38 градусов", - говорится в сообщении ГУ МЧС в КБР.

Штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности актуально и для южной части Ставропольского края, там прогноз сделан на два дня. "10-11 августа на территории Советского и Георгиевского муниципальных образований существует вероятность возникновения происшествий, связанных с низовыми беглыми и низовыми устойчивыми пожарами (кустарники, сухая трава), площадью не более 7 га (источник происшествий - чрезвычайная пожароопасность, пятый класс)", - отмечается в сообщении ставропольского ГУ МЧС.