МВД Киргизии обнаружило после штурма в доме Атамбаева 11 единиц огнестрельного оружия

БИШКЕК, 10 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Киргизии обнаружили в доме экс-президента республики Алмазбека Атамбаева 11 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы после штурма с целью задержания бывшего главы государства. Об этом в субботу сообщила пресс-служба МВД республики.

"8 августа 2019 года в селе Кой-Таш Аламединского района после задержания сотрудниками МВД бывшего президента А. Атамбаева, в ходе осмотра его дома милиционерами обнаружены и изъяты различные виды огнестрельного оружия и боеприпасы <...>. Всего изъято 11 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, изъяты снайперская винтовка, два карабина, четыре пистолета и четыре ружья. Также "изъято оружие, отобранное и захваченное у сотрудников спецподразделения ГКНБ [Государственного комитета по национальной безопасности] - 7 единиц помпового ружья калибра 12 мм для стрельбы резиновыми пулями".

Экс-президент был задержан в четверг в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в результате продолжавшейся почти сутки спецоперации. Она началась в среду, когда спецназ ГКНБ Киргизии предпринял первую попытку задержания подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности Атамбаева. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, пострадали 98 человек.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. В четверг к операции по задержанию Атамбаева были привлечены несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. В результате после штурма его резиденции в селе Кой-Таш бывший глава государства был задержан. Атамбаев был доставлен в Бишкек, в Главное следственное управление МВД республики, затем перевезен в ГКНБ республики.