Согласованный митинг за кандидатов в Мосгордуму начался на проспекте Академика Сахарова

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Согласованная акция в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы началась на проспекте Академика Сахарова в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Вход на перекрытые улицы, где проходит акция, перегорожен со стороны Садового кольца и Каланчевской улицы машинами полиции, автобусами и дорожными службами. Территория оцеплена, установлены заградительные барьеры и металлоискатели. Безопасность на митинге и шествии обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии, также дежурят сотрудники скорой помощи. Также за ситуацией на митинге следят наблюдатели от Общественной палаты Москвы. Около дома № 9 на проспекте Академика Сахарова установлена сцена. Мероприятие согласовано столичной мэрией, оно продлится до 16:00 мск. Заявленная численность акции составляет до 100 тыс. человек.

Ограничения движения транспорта в связи с проведением акции начали действовать на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой с 07:30 мск. Как уточнили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), полное перекрытие движения будет действовать на улице Маши Порываевой на участке от улицы Каланчевская до Докучаева переулка и на проспекте Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца до 18:30 мск.

Данный митинг является четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, из них только мероприятие 20 июля было согласованным. Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами нескольких незаконных акций. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.

Ранее столичная полиция предупредила о недопустимости призывов к несогласованным акциям в Москве, подчеркнув, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Следственный комитет также предупредил о последствиях вплоть до привлечения к уголовной ответственности за несанкционированные акции после согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова.