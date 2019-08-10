Еще на одной улице в центре Москвы ограничили движение транспорта из-за митинга

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Движение автотранспорта ограничили еще на одной улице в центре Москвы из-за согласованного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

"По Каланчевской улице временно ограничено движение автотранспорта. Просим выбирать маршруты объезда", - сказали в полиции.

Митинг проходит на проспекте Академика Сахарова. Ограничения движения транспорта в связи с проведением акции начали действовать на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой с 07:30 мск. Как уточнили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), полное перекрытие движения будет действовать на улице Маши Порываевой на участке от улицы Каланчевской до Докучаева переулка и на проспекте Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца до 18:30 мск.