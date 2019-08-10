Акция по посадке 12,5 тыс. саженцев сосны началась в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 10 августа. /ТАСС/. Участники и гости чемпионата России "Лесоруб XXI века", который с 7 по 10 августа проходит в Устьянском районе Архангельской области, дали старт акции по посадке 12,5 тыс. саженцев сосны на месте ранее вырубленных деревьев.

"Профессия лесоруба, профессия лесника - грамотная, ответственная экологически. 12,5 тыс. саженцев будут восстановлены благодаря нашим с вами усилиям, нашему лесному богатству жить всегда. Для этого мы и трудимся", - сказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов, принявший участие в посадке саженцев.

По словам начальника департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу Алексея Эглита, изначально акция по посадке леса в рамках чемпионата России среди вальщиков леса проходила в качестве одного из состязаний. За три года акция видоизменилась и теперь в ней может принять участие любой желающий.

"Неслучайно выбрана такая площадка [чемпионата], здесь сосредоточено все, что необходимо для леса. Это та площадка научная, техническая, которой стала площадка "Лесоруба XXI века", - добавил Эглит.

Также в качестве почетного гостя старт масштабной высадке саженцев сосны дал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков. Как отметил Носков, в условиях перехода на "цифру" и виртуальную реальность все большее значение приобретает забота об окружающей природе.

О чемпионате

Юбилейный пятый чемпионат России "Лесоруб XXI века" проходит с 7 по 10 августа в Устьянском районе Архангельской области. В рамках деловой программы участники и гости, представляющие крупнейшие холдинги лесной сферы и профильные ведомства, обсуждают вопросы совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения, изменения в лесном законодательстве и их влияние на новации в лесном секторе, дифференцированного подхода к плате за лесные ресурсы.

Организаторами чемпионата "Лесоруб XXI века" выступают Минпромторг и Минприроды РФ, правительство Архангельской области, группа компаний УЛК, ассоциация "Лесоруб XXI века" при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства.