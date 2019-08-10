Российские врачи помогут в лечении пострадавшего в Киргизии главы областного ГУВД

БИШКЕК, 10 августа. /ТАСС/. Врачи из России окажут помощь киргизским коллегам в лечении пострадавшего во время беспорядков в Бишкеке и его пригородах начальника ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Министерства здравоохранения Киргизии.

"В Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии 10 августа 2019 года проведен расширенный консилиум, по итогам которого откорректировано дальнейшее лечение Курманкулова. Также прошел онлайн-консилиум с директором Центра нейрохирургии имени Бурденко академиком РАН, профессором Александром Потаповым и его специалистами. По словам Потапова, тактика лечения Курманкулова кыргызскими специалистами ведется правильно", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, в ходе онлайн-консилиума принято решение о приезде в Бишкек специалистов, в том числе нейрохирурга и реаниматолога из Центра нейрохирургии имени Бурденко, которые проведут осмотр пострадавшего и "при необходимости откорректируют лечение пациента". На данный момент Курманкулов находится в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей.

Глава ГУВД Чуйской области пострадал во время силовой операции по задержанию сотрудниками правоохранительных органов экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. В больницу он был доставлен с травмой головы, в Бишкеке Курманкулову уже сделаны две операции.

Атамбаев был задержан в четверг в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Она началась в среду, когда спецназ Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предпринял первую попытку задержания подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности экс-президента. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились около ста человек, в том числе сотрудники милиции.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. В четверг к операции по задержанию Атамбаева были привлечены несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. В результате после штурма его резиденции в селе Кой-Таш, бывший глава государства был задержан. Суд дал санкцию на арест экс-президента как минимум до 26 августа и Атамбаев был доставлен СИЗО ГКНБ Киргизии.