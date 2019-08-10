Митинг-концерт в поддержку кандидатов в Мосгордуму завершился на проспекте Сахарова

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Согласованная столичной мэрией акция в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы завершилась на проспекте Академика Сахарова в Москве, участники покидают площадку митинга, передает в субботу корреспондент ТАСС.

Вход на перекрытые улицы, где проходила акция, перегорожен со стороны Садового кольца и Каланчевской улицы машинами полиции, автобусами и дорожными службами. Территория оцеплена, установлены заградительные барьеры и металлоискатели. Безопасность на митинге и шествии обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии, ОМОН, также дежурили сотрудники скорой помощи. Кроме того, за ситуацией на акции следили наблюдатели от Общественной палаты Москвы. Около дома № 9 на проспекте Академика Сахарова установлена сцена. Заявленная численность акции - до 100 тыс. человек.

Со сцены в ходе митинга выступили журналист Леонид Парфенов, незарегистрированные кандидаты на выборах депутатов в Мосгордуму Сергей Митрохин и Елена Русакова, супруга незарегистрированного кандидата Дмитрия Гудкова Валерия Суршкова, главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, председатель Либертарианской партии Сергей Бойко, видеоблогер Данила Поперечный, рэпер Face, музыкальные группы "Кровосток", Ic3peak и другие. Также в митинге в числе участников присутствовали журналист Юрий Дудь, рэпер Оксимирон.

Ограничения движения транспорта в связи с проведением акции начали действовать на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой с 07:30. Как уточнили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), полное перекрытие движения будет действовать на улице Маши Порываевой на участке от улицы Каланчевская до Докучаева переулка и на проспекте Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца до 18:30.

Митинг-концерт

Митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, из них только первое мероприятие было согласованным.

Ряд популярных исполнителей, включая Ic3peak, "Кровосток" и Face, заявили, что намерены исполнить на митинге 10 августа свои треки. При этом столичные власти предупредили, что согласованная заявка на проведение этого митинга не предусматривает концерт, а закон "О собраниях и митингах" говорит о недопустимости изменения условий проведения митинга в одностороннем порядке после его согласования.

Ранее перед незаконными акциями 27 июля и 3 августа 15 незарегистрированных кандидатов в депутаты в Мосгордуму, которые были организаторами этих мероприятий, игнорировали предостережения прокуратуры о недопустимости нарушений закона. В результате 27 июля за участие в несанкционированной акции были задержаны более 1000 человек, Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе о массовых беспорядках, в рамках которых арестованы 12 человек. 3 августа за участие в незаконной акции были задержаны около 600 человек.

Вместе с тем накануне сегодняшнего митинга в социальных сетях появились призывы к "мирным прогулкам" после окончания согласованной акции. В связи с этим полиция Москвы предупредила о недопустимости призывов к несогласованным акциям в Москве, подчеркнув, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Следственный комитет России в свою очередь напомнил, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.