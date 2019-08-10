В МЧС сообщили, что радиационный фон в Архангельской области соответствует нормам

ТАСС, 10 августа. Радиационный фон в населенных пунктах Архангельской области, по данным автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО), находится на природном уровне и составляет не более 13 микрорентген в час. Об этом в субботу сообщил журналистам руководитель пресс-центра регионального главка МЧС Дмитрий Чистяков.

"В настоящее время радиационный фон в городах Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, в Онежском, Приморском районах, в населенном пункте Нонекса находится на нормальном природном уровне, это 12-13 микрорентген в час. В Архангельске и Северодвинске находятся датчики АСКРО. Это датчики системы объективного контроля. Говорить о какой-либо опасности сегодня не приходится", - сказал Чистяков.

Он также отметил, что радиационный фон контролируют также передвижные лаборатории. "Радиационные лаборатории контролируют состояние радиационного фона в различных точках в Приморском и Онежском районах, вокруг города Северодвинска. Они также говорят о том, что природный фон везде находится в норме. Показания системы АСКРО контролируются Институтом проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, который также подтверждает объективность датчиков этого контроля, этих показателей", - резюмировал Чистяков.

Ранее сообщалось, что в четверг в Северодвинске в течение получаса фиксировался повышенный уровень радиации. Датчики станций измерения показывали 2 микрозиверта в час при аварийном уровне в 0,6 микрозиверта в час. Затем, по данным администрации, уровень резко снизился, опасности такой скачок показателей для населения не представлял. Позднее ряд мониторингов подтвердил отсутствие превышений радиационного фона.

По данным Федеральной информационно-аналитической системы Росгидромета, за последнюю неделю на посту измерения уровня радиации в Северодвинске также не зафиксировано серьезных изменений радиационного фона.