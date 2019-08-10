В центре Москвы у памятника героям Плевны задержаны около десяти человек

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали в субботу около десяти человек, собравшихся в центре Москвы у памятника героям Плевны после согласованного митинга-концерта на проспекте Академика Сахарова.

Как передает корреспондент ТАСС, после завершения митинга некоторые его участники отправились в район Китай-города "на прогулку" и стали собираться возле памятника. В настоящее время сотрудники полиции и Росгвардии задерживают участников несанкционированной акции.

Как сообщил ТАСС член Общественной палаты РФ Вадим Ковалев, в ходе несанкционированного шествия у станции метро "Китай-город" сотрудниками полиции был задержан корреспондент информационного агентства "Красная весна" Алексей Стратонников. "Благодаря действиям общественников журналист был оперативно отпущен правоохранителями", - сказал Ковалев.

Митинг-концерт

Мэрия Москвы согласовала проведение митинга на проспекте Академика Сахарова с 14:00 до 16:00 с заявленным организаторами числом участников до 100 тыс. человек. По данным ГУ МВД по Москве, в митинге-концерте приняли участие около 20 тыс. человек.

Мероприятие стало четвертым по счету, проведенным в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, из них только первое мероприятие было согласованным.

Ряд популярных исполнителей, включая Ic3peak, "Кровосток" и Face, заявили, что намерены исполнить на митинге 10 августа свои треки. При этом столичные власти предупредили, что согласованная заявка на проведение этого митинга не предусматривает концерт, а закон "О собраниях и митингах" говорит о недопустимости изменения условий проведения митинга в одностороннем порядке после его согласования.

Ранее перед незаконными акциями 27 июля и 3 августа 15 незарегистрированных кандидатов в депутаты в Мосгордуму, которые были организаторами этих мероприятий, игнорировали предостережения прокуратуры о недопустимости нарушений закона. В результате 27 июля за участие в несанкционированной акции были задержаны более 1 тыс. человек, Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе о массовых беспорядках, в рамках которого арестованы 12 человек. 3 августа за участие в незаконной акции были задержаны около 600 человек.

Вместе с тем накануне сегодняшнего митинга в социальных сетях появились призывы к так называемым мирным прогулкам после окончания согласованной акции. В связи с этим полиция Москвы предупредила о недопустимости призывов к несогласованным акциям в Москве, подчеркнув, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие и любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Следственный комитет России в свою очередь напомнил, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.