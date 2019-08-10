Более 80 педагогов физкультуры приняли участие в профильной Летней школе в Иркутске

ИРКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Летняя школа здоровья, участниками которой стали более 80 российских учителей физкультуры, прошла в Иркутске с 7 по 10 августа. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе корпорации "Российский учебник", которая выступила одним из организаторов мероприятия.

"Летняя школа здоровья проходила в течение трех дней на берегу озера Байкал, ее участниками стали более 80 человек из разных регионов РФ, в том числе из Республики Бурятия, Краснодарского и Красноярского краев и других областей", - рассказала агентству ведущий методист по физкультуре и ОБЖ корпорации "Российский учебник" Катерина Федотова.

Она отметила, что в рамках мероприятия прошли мастер-классы и лекции, где педагоги делились своим опытом преподавания физической культуры и основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в школах. В частности, основными темами этой Летней школы стали здоровьесберегающие технологии, социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и другие.

Летняя школа здоровья для учителей физкультуры и ОБЖ состоялась в Иркутске в одиннадцатый раз. Организаторами мероприятия стали сетевой Институт дополнительного образования и "Российский учебник".