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Кабмин одобрил ввод компенсаций семьям погибших военных за капремонт домового имущества

Соответствующий законопроект подготовлен для совершенствования правового механизма соцзащиты членов семей погибших военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект федерального закона о введении для семей погибших военнослужащих компенсаций не только за расходы на содержание и ремонт объектов общего пользования в многоквартирных домах, но и за взносы на капитальный ремонт общего домового имущества. Соответствующее решение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - отмечается в документе.

Законопроект подготовлен для совершенствования правового механизма социальной защиты членов семей погибших военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.

"В целях устранения правовой неопределенности действующего законодательства предлагается установить, что членам семей погибших военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти будут компенсированы не только расходы на содержание и ремонт объектов общего пользования в многоквартирных домах, но и взносы на капитальный ремонт этого имущества", - говорится в тексте решения правительства.

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