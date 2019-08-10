В ЛНР из-за обесточивания Краснолиманского водозабора сокращена подача воды в пять городов

ЛУГАНСК, 10 августа. /ТАСС/. Подача воды в пять городов Луганской народной республики (ЛНР) сокращена из-за аварии на линии электропередачи, питающей скважины Краснолиманского водозабора. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия ЛНР "Лугансквода".

"10 августа из-за грозы произошла авария на ЛЭП-6 кВ, питающей скважины Краснолиманского водозабора. Из-за данной аварийной ситуации с 00:15 и до завершения ремонтных работ прекращена подача воды с Краснолиманской насосной станции 2-го подъема. Вследствие этого вынужденно сокращено водоснабжение потребителей в городах: Алчевск - 30%, Красный Луч, Антрацит и Славяносербск - 20%, Перевальск - 10%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте предприятия.

В пресс-службе "Лугансководы" отметили, что водоснабжение этих населенных пунктов будет стабилизировано после восстановления энергоснабжения скважин.

Ранее из-за непогоды в республике остались без электроснабжения более 24 тыс. абонентов.