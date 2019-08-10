Минприроды может ускорить финансирование противопаводковых мер на Ставрополье

КИСЛОВОДСК /Ставропольский край/, 10 августа. /ТАСС/. Финансирование противопаводковых мероприятий в Ставропольском крае может быть ускорено, так как регионом подготовлена необходимая документация для проведения берегоукрепления, и есть возможность завершить работы на год раньше. Об этом сообщила в субботу пресс-служба губернатора региона Владимира Владимирова.

В ходе рабочей поездки в Кисловодск Ставропольского края 10 августа глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин обсудил с Владимировым реализацию программы берегоукрепления на реке Подкумок в черте города. Как пояснили в пресс-службе губернатора, работы, начатые в 2017 году, завершаются на участке русла протяженностью 1,7 км. До 2024 года планируется провести береукрепление еще трех участков суммарной протяженностью 2,9 км. Стоимость проекта оценивается в 250 млн рублей, основная часть средств должна поступить из федерального бюджета.

"Мы предлагаем рассмотреть вопрос об ускорении финансирования работ с тем, чтобы завершить их полностью не в 2023 году, а уже в 2022-м", - цитирует Владимирова пресс-служба.

В свою очередь Кобылкин в общении с журналистами отметил, что Минприроды готово помогать Ставрополью в проведении противопаводковых мероприятий. "Очень активная власть, берет на себя проектно-изыскательные работы, технические задания, у вас нет проблем с документацией, очень оперативно действуют <...> Оценка [проведенных и проводимых работ] хорошая, [власти региона] сделали большую работу, видно, что подрядчик не просит дополнительных денежных средств. Очень важно, что они "поместились" в тот проект, который был ими же создан, что очень редко бывает при строительстве дамб и сооружений", - сказал министр.

Майский паводок 2017 года, признанный сильнейшим за последние полвека, повредил несколько сотен жилых домов на Ставрополье. С заявлениями на получение государственных жилищных сертификатов обратились жители Петровского, Андроповского, Кочубеевского, Советского и Буденновского районов, а также Минераловодского и Георгиевского городских округов. В списке претендентов на получение жилья числились более 440 семей.