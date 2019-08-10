В Москве закрыто движение на улице Маросейка из-за несанкционированной акции

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Участники согласованного митинга, который завершился ранее в субботу на проспекте Академика Сахарова, устроили несанкционированную акцию на улице Маросейка, из-за этого перекрыто движение транспорта, передает корреспондент ТАСС.

Протестующие собрались на Маросейке, в Лубянском проезде и возле памятника героям Плевны. Время от времени они скандируют лозунги. У некоторых в руках плакаты.

В настоящее время продолжаются задержания наиболее активных участников несанкционированной акции. По оценкам корреспондентов ТАСС, уже задержаны несколько десятков человек.